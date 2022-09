Scontro tra un'auto e una una moto questa mattina, martedì 13 settembre a Biella. In viale Macallè intorno alle 7,45, i due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da accertare.

Sul posto anche il personale SA Sicurezza e Ambiente per la bonifica del manto stradale invaso dai liquidi fuoriusciti dal serbatoio della moto