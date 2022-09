Abate ricorda Crepaldi: "Un esempio per tutti noi Volontari Auser"

Il presidente Auser Cossato Marco Abate ricorda il Presidente di Auser Vallestrona Pierino Crepaldi, mancato ieri mattina 12 settembre a 84 anni.

"Ho conosciuto Pierino nel Gennaio del 2020 quando Renzo Giardino mi invito' a una riunione a Vallemosso, dove si stava svolgendo un incontro fra i Circoli Auser di Valdilana e gli Enti Locali. Mi colpirono, la sua passione e la sua concretezza. Da neo pensionato ebbi modo di iscrivermi all'Auser Vallestrona, e di collaborare per alcuni mesi con lui e altri per alcuni trasporti. Purtroppo la Pandemia interruppe questo rapporto, per molti mesi quel tipo di trasporti non si fecero piu'.Poi inizio il percorso di Auser Cossato. Pierino e' stato una figura di Volontario instancabile, grande organizzatore, un esempio per tutti noi Volontari Auser, che ha dato un servizio importante e basilare a tutta la Vallestrona e al Cossatese...a chi ne aveva bisogno. E rimarra' sempre nel cuore della sua Famiglia, dei suoi Amici, di chi ha usufruito della sua disponibilita', e di tutti noi Volontari Auser. Buon Viaggio Pierino"