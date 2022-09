Carissimi genitori, è con gioia che vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al Doposcuola di Spazio Ragazzi Divertistudio. Abbiamo pensato di organizzare il nostro doposcuola nel miglior modo possibile per rispondere alle vostre esigenze di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, andare a prendere i figli a scuola, assicurarsi che facciano i compiti e seguirli nello studio. Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO risponde proprio a questa esigenza, offrendo un ottimo servizio di doposcuola rivolto a tutti i bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, dalla prima elementare alla terza media.

Il servizio è attivo da Settembre a Giugno, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00 in Piazza Falcone 3 a Biella. Il nostro Doposcuola si pone come obiettivo quello di trasmettere a bimbi e ragazzi una corretta educazione al valore dello studio, garantendo lo svolgimento dei compiti attraverso l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. Proponiamo inoltre lezioni individuali di recupero in tutte le materie per i bimbi che ne hanno bisogno. Per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, su richiesta, è possibile fruire del servizio di trasporto dalla scuola di appartenenza al Doposcuola, oltre che fruire della mensa con la possibilità di scegliere menù speciali per diete personalizzate.

Durante i periodi di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi, il Doposcuola sarà aperto tutto il giorno, dalle 8 alle 18. Da Settembre ricominceremo con le feste di compleanno nel fine settimana con la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di animazione, da Ottobre ripartiranno i corsi integrativi per grandi e piccini come il corso di Inglese, il corso di Spagnolo e Francese, organizzeremo delle serate a tema, un corso sull’affettività per i bambini e tanti laboratori tematici ad hoc prima delle festività annuali.

Il Doposcuola sarà attivo da Lunedì 26 Settembre 2022.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro Mercoledì 21 Settembre 2022.

Per info: divertistudio@gmail.com; cell. 348 0188561 oppure whatsapp 338 8675806