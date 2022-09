Acqua Lauretana per Fondazione Umberto Veronesi: il rosa che fa bene

Sostenere la ricerca scientifica, l’importanza della prevenzione, e sconfiggere il tumore al seno è un progetto che riguarda tutti. Per questo Acqua Lauretana, l’acqua di chi si vuole bene, si propone di aiutare i propri consumatori a contribuire alla raccolta fondi per la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi nella lotta ai tumori femminili, tramite il progetto Pink is good.

Bere acqua Lauretana è un’ulteriore occasione di benessere, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Per tutto l’autunno, infatti, presso tutti i negozi e supermercati d’Italia acquistando le speciali confezioni rosa di Acqua Lauretana con l’etichetta Pink is good, sarà possibile sostenere concretamente la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi, poiché parte dei proventi derivanti dalla vendita saranno utilizzati per finanziare la ricerca sul tumore al seno.

Le etichette delle bottiglie in PET (100% riciclabile) da 1500 ml naturale si tingeranno del “rosa che fa bene”. Sull’etichetta sarà anche presente un QR-Code che rimanderà a una speciale pagina web in cui scoprire consigli per vivere in salute all’insegna dei corretti stili di vita e della prevenzione. L’acqua più leggera d’Europa fa bene proprio a tutti!

Scegli Lauretana, sostieni la ricerca scientifica.