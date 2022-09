Amianto, a Borriana interrogazioni di Fratelli d'Italia

In merito al bando finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali per la rimozione di manufatti contenenti cemento-amianto su edifici di proprietà comunali e privati, il gruppo di minoranza di Fratelli d'Italia a Borriana, formato da Salvatore Tedesco, Giuseppe Birocco, Marcello Pietrantonio, ha presentato due interrogazioni.

La volontà è quella di chiedere a Sindaco e Assessore competente se nel territorio sono presenti questi manufatti, e in caso positivo, se ha affrontato la questione.

Quanto ai privati, Fratelli d'Italia chiede se qualcuno ha ricevuto le ordinanze di bonifica previste dal bando e ha ottemperato, e se, in questi casi, il Comune ha provveduto in sostituzione dei privati inadempienti rivalendosi nei confronti degli stessi per il recupero delle somme necessarie alla bonifica.