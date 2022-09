I presidi Biellesi "promuovono" il primo giorno di scuola, e gli studenti tornano a fare l'intervallo assieme

Primo giorno di scuola ieri lunedì 12 settembre tutto sommato tranquillo per i presidi Biellesi, che dopo 2 anni di emergenza tornano a respirare un po' di normalità assieme al personale e agli allievi.

"Manca ancora qualche supplenza breve - commenta il preside del Gae Aulenti Cesare Molinari - , nelle materie dove in genere c'è più difficoltà a trovare professori come la classica matematica, francese e quelle di ingegneria. Ma direi che è una situazione nella norma, in linea con gli anni passati. Finalmente gli studenti sono tornati a fare l'intervallo, mentre abbiamo mantenuto nelle sedi ingressi separati per motivi di ordine".

Tutto abbastanza sotto controllo anche agli Istituti Comprensivi di Brusnengo e a Occhieppo Inferiore. "Per fortuna non ci sono stati intoppi particolari - commenta il dirigente Aldo Ferdani - . Ho visitato diversi plessi e gli insegnanti sono quasi tutti in cattedra. Entro qualche giorno conto di trovare anche gli ultimi che mancano". Il preside tira comunque un respiro di sollievi per quanto riguarda la gestione della scuola: "Finalmente - conclude Ferdani - i bambini fanno tutti l'intervallo assieme e entrano a scuola da uno stesso ingresso. Speriamo a questo punto di poter continuare così".

Bene anche al Liceo Sella dove il preside Gianluca Spagnolo ha accolto i ragazzi di prima indirizzo Classico alla Ludoteca: "Finalmente l'ambiente è più sereno con meno restrizioni, gli allievi possono anche liberamente muoversi da un piano all'altro nell'intervallo. Si respira un clima più disteso". Entro fine settimana saranno nominati anche i pochi insegnanti che mancano ancora anche al Liceo Scientifico Avogadro: "Finita l'emergenza i ragazzi entrano tutti dall'ingresso principale - spiega il neo preside Mario Massazza -. Sono arrivati prima quelli del primo anno che ho incontrato personalmente e ho poi ho iniziato il tour nelle altre classi che finirò nei prossimi giorni".

E gli studenti cosa pensano del primo giorno? Per loro già non avere la mascherine vuol dire tanto. "Nella nostra scuola hanno tenuto gli ingressi separati - racconta Lorenzo che fa terza media - , ma almeno non abbiamo più le mascherine e i banchi a rotelle. Finalmente abbiamo abbiamo anche i banchi vicini, è da solo solo chi è meno tranquillo e i prof temono che possa disturbare". Alice è anche lei all'ultimo anno delle medie in una scuola di Biella ed è stata contenta di poter stare in classe senza mascherine.

Per Elia è stato il suo primo giorno alle superiori, all'Agrario: "Sono contento, è andata bene. Sono entrato alle 8 e uscito alle 14 e senza mascherine è più bello, sei più libero. Andare a scuola oggi ero curioso per conoscere i compagni. Ora speriamo continui così senza tutte le restrizioni dell'anno anno passato fino alla fine".