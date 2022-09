Biella, lunghe code in Riva, Cordar: "I lavori finiranno in giornata"

"Gli urgenti interventi di riparazione alla rete fognaria effettuati in via Italia in questi giorni, nel tratto compreso tra via Marocchetti e via Serralunga, verranno ultimati nella giornata odierna, 13/09/2022. E al termine dei lavori verrà pertanto ripristinata la circolazione".

E' la comunicazione di questa mattina 13 settembre del Cordar Biella, che nei giorni scorsi ha chiesto al Comune di prevedere la chiusura del tratto in questione per un intervento urgente. "Spiace per tutti i disagi che sono stati creati a chi va al lavoro e a scuola, ma non potevamo fare diversamente, la strada era da chiudere - commenta il presidente Cordar Gabriele Martinazzo - . Anche io questa mattina mi sono trovato imbottigliato nel traffico, forse si poteva prevedere di regolare la viabilità con la Polizia Locale ma non è un compito che compete a Cordar".