Strona: Residenti di Ramaccio e Gronda esasperati per i disagi alla linea elettrica, scrivono

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che i residenti hanno inviato ad Enel:

"Come abitanti della Frazione Ramaccio e Frazione Gronda (ultimi due numeri civici), site nel Comune di Strona (BI), facciamo la seguente segnalazione/denuncia a seguito delle innumerevoli situazioni di disagio e disservizio in cui siamo stati coinvolti nel corso degli ultimi anni.

Le due frazioni interessate, composte da sette abitazioni, di cui una disabitata, sono servite da una linea molto precaria proveniente dal territorio di Valdilana (Crocemosso-Piana) che attraversa una valletta di bosco ceduo appartenente al proprietario della casa disabitata.

Il bosco in questione, composto da alberi di alto fusto, non è più stato tagliato, ne ha subito alcun intervento di pulizia, diradamento e manutenzione da decenni. Ne deriva che alberi maturi, morti o in precarie condizioni di pendenza cadono, a ogni avvenimento meteorologico anche di modesta entità, sopra la linea in questione, creando altrettante interruzioni del servizio.

Queste interruzioni, a seconda della loro gravità, possono durare, alcune ore, giornate intere o più giorni consecutivi (controllare lo storico dei vostri archivi). Da quando si sono verificati i primi incidenti la sequenza dei medesimi si è intensificata.

Ad ogni chiamata effettuata al servizio guasti Enel è intervenuto un tecnico che, verificata la situazione emetteva un rapporto atto a pianificare un intervento risolvente che non si è mai verificato.

Nel frattempo, per ripristinare la fornitura, interveniva una squadra di addetti che effettuava un intervento di emergenza/rattoppo, e con quello restavamo fino al successivo “accidente”.

Questa condizione si protrae da anni.

Al momento, per descrivere la situazione a grandi linee, ci troviamo con:

La “scatola di derivazione”, appesa ai cavi e al “tirante di sostegno”, sventola ai quattro-venti, non è più fissata alla parete della casa a causa della trazione alla quale è sottoposta. [foto n.1] Il palo di cemento che sostiene, a monte, i cavi, ha raggiunto un’inclinazione di circa 25/30° e sembra sempre più prossimo ad un cedimento. [foto n.2] L’ultimo avvenimento di interruzione della corrente risale alla serata del giorno 7 settembre, dalle ore 21:00 alle 23:30 circa, causato da un guasto linea di media-tensione che ha interessato zone confinanti. Il mattino seguente abbiamo verificato lo stato della linea che ci riguarda, sulla quale “l’accidente” non si è verificato per puro caso, fortuna, perché un albero caduto sulla linea, mettendola ulteriormente in tensione, si è appoggiato ad un albero sano che ne ha attenuata la trazione. [foto n.3]

Disagi ne abbiamo già subiti abbastanza!

A questi vanno aggiunti quelli derivanti da situazioni analoghe che interessano le zono limitrofe.

Ad esempio, a inizio estate, per danni da maltempo, l’installazione di tre generatori in località Prina,

Frignocca e Premarcia-Piana, ci ha coinvolti per circa una settimana.

Al momento siamo in questa situazione con necessità urgente di trovare una soluzione risolutiva, non più rimandabile.

Valuteremo anche se prendere in considerazione l’eventualità di qualche ulteriore iniziativa per sottolineare la nostra condizione di utenti gabbati. Pagare fior di bollette per “usufruire” di un siffatto servizio sta diventando oltremodo frustrante.

Per questa ragione vogliamo portare a conoscenza, ai destinatari della presente, lo stato delle cose che accadono nel 22° anno del secondo millennio, quando allo stesso tempo si porta in “palmo di mano” l’alto livello tecnologico raggiunto dall’umanità.

VENITE A RAMACCIO!

Gian Emidio Cocozza

Fiorella Rapalino

John Bellevue

Andrea Aimone

Cecilia Gronda

Andrea Marcon

Alessio Bozzalla

Alberto Tallia

Aggiornamento: 09/09/2022

Nella trascorsa notte l’albero, che sosteneva quello caduto, ha ceduto peggiorando la situazione.

Attualmente il palo in cemento, a valle, risulta spezzato e piegato su sé stesso.