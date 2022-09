Coste del Piazzo, "Un tratto di giungla" per una lettrice, FOTO

Abito al Piazzo e da oltre 1 anno mi trovo a dover transitare attraverso un tratto di giungla e rifiuti per poter scendere a Biella. Da agosto dello scorso anno, sono state messe delle transenne, puntualmente rotte o rimosse, per segnalare ai cittadini di NON percorrere il tratto di costa che unisce Costa San Sebastiano a Costa delle Noci.

Invece che continuare a rimettere in piedi segnaletiche fatiscenti, non sarebbe più utile e decoroso ripulire il percorso da erbacce, ortiche e rifiuti? Allego qualche foto e mi auguro di rivedere presto un percorso dignitoso.