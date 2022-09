Virtus Biella, Under 16 e Prima Squadra in campo insieme alla ISSA Novara (foto dalla pagina web di Virtus Biella)

Weekend di test in casa Virtus Biella. Sabato, la formazione Under 16 divisa in due gruppi si è misurata in campo con le pari età della ISSA Novara. L’Under 16 Nera ha conquistato il primo posto, mentre il gruppo Fucsia ha concluso la seduta di allenamento in terza posizione.

Ieri, domenica 11 settembre, impegnata nella preparazione al campionato la Prima Squadra ha affrontato il primo allenamento congiunto dell’estate. Sul pitturato tricolore del PalaSarselli le ragazze di coach Marangio hanno ospitato la compagine di B2 della ISSA Novara: il test si è concluso al quarto set, 3-1, per la Prochimica. Sottorete ampia rotazione del gruppo e buona risposta corale da parte di tutte le protagoniste. L’MVP della domenica è stata Alice Frascarolo.

Sabato 17 settembre nuovo test sul calendario, il primo in trasferta: la Virtus Biella affronterà la formazione della Pro Patria.