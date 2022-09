Sportivamente… Insieme: ASAD Biella presente!

Si svolgerà domenica 25 settembre la manifestazione “Sportivamente... Insieme”, una giornata di festa e sport organizzata da Panathlon Club Biella in collaborazione con altri Club Service di Biella, ed espressamente dedicata ai giochi sportivi per i giovani diversamente abili. La giornata si svolgerà presso Centro Sportivo CEDAS Lancia di Verrone. L’intento è di coinvolgere tutti i partecipanti nella pratica delle diverse attività sportive: bocce, calcio, golf, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, sport unificato e passeggiata sensoriale; sarà l’occasione per condividere momenti di allegria ed amicizia concludendo con il pranzo e la premiazione.

“Sono lieto che i nostri ragazzi abbiamo aderito così numerosi a questa iniziativa, questo indica che c’è voglia di mettersi in gioco e i giochi di Torino hanno veramente avuto il compito di innescare nuovamente la socialità e la voglia di stare insieme” dichiara Charlie Cremonte presidente di ASAD Biella “ringrazio di cuore Panathlon Club Biella , da sempre partner in molte avventure di ASAD Biella e Sportivamente, per l’iniziativa”.

L'elenco di partecipanti ASAD Biella alla giornata del 25 settembre 2022. - Ippolito Daniela - Vella Rosario - Spezzano Andrea -Schiapparelli Giorgio - Perrone Vito - Maino Luciano - Gugliermina Luciano - Canepa Serenella - Ferraro Laura - Moregola Monica - Brignoni Carlo - Moia Alfonso - Ranzani Guido - Scaramal Enrico - Parisi Silvia - Tromboni Fabio - Melis Doriana - Buffa Jacopo - Manchisi Marco - Palma Cristian - Barbera Marco - Tiepolo Filippo - Girardi Luca - Trombetta Michele - Seffusatti Andrea - El sharkawy Walid - Cerruti Enrico - Pera Michele - Buffa Jacopo Partecipano anche 4 atleti-partner: - Alessia Siciliano - Aurora Mares - Arianna Mares - Palma Cristian Tecnici: - Silvia Viale - Susanna Mosca - Erika Frè