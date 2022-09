Si torna in pedana, presenti le atlete della ritmica Pietro Micca FOTO

A Biella, domenica 11 settembre, al Pala Pajetta inizia la nuova stagione per le atlete che partecipano al Campionato regionale Gold e l’APD Pietro Micca è presente. Meirone Letizia (classe 2009) al suo esordio in questa categoria stupisce con sangue freddo e una buona gara. Conclude dodicesima al cerchio e settima al nastro. Sansone Asia (classe 2009), grande ritorno in pedana dopo la prova di Rimini.

Rientra concentrata è agguerrita, guadagna il settimo posto alla palla e il quinto alle clavette. Nelva Margherita (classe 2008) pronta per iniziare la nuova stagione col botto. Miete vittime fra le ginnaste più brave del Piemonte: guadagna alle clavette un quarto posto, a un soffio dal podio, e si veste di bronzo al nastro. Francesca Bocchino (classe 2006) ritorna sulla pedana della Specialità, ma per la prima volta fra le senior. Buona prova per l’atleta: quinta al cerchio e sesta alle clavette.

Soddisfatte la direttrice tecnica Marta Nicolo e le allenatrici in gara, Elisabetta Rosso e Irina Liovina. Il commento di Nicolo: “Una buona prova per essere i primi di settembre. È stata una gara difficile per tutte le ginnaste, ma hanno dimostrato di avere la stoffa per sapersi distinguere anche in questo campionato.” Ora le ginnaste e le tecniche proseguiranno con il perfezionamento dei programmi in vista della seconda prova.