Rhythmic School stellare, 4 ori e 2 argenti FOTO

Con la puntuale organizzazione della società ginnastica LaMarmora si sono svolte nel fine settimana, presso il Palapajetta di Biella, due prove del campionato regionale di ginnastica Ritmica: il sabato si è disputata la prova del Winter Club a squadre, mentre la domenica sono scese in pedana le atlete partecipanti al campionato Gold individuale Junior e senior.

Due le squadre della Rhythmic School in campo nel Trofeo Winter Club, entrambe classificate al primo posto. La squadra del raggruppamento LC che ha visto scendere in gara Esther Sales Neto alla fune, Giulia Bocci a cerchio e palla, Giada Vitale alle clavette e Ilaria Giabardo al nastro e la squadra nel raggruppamento LE con Emma Bragante impegnata a corpo libero e clavette, Ginevra Bravaccino a fune e nastro, Beatrice Antorra al cerchio ed Elena Pavanetto alla palla. Nel campionato individuale Gold junior1 Giulia Sapino esibendosi a nastro e clavette ha ottenuto un oro ed un argento.

Nella categoria J2-3 hanno gareggiato Camilla Lozito e Matilde Sabattini, la prima alla palla dove ha conquistato l’argento e la seconda alle clavette dove si è classificata al sesto posto; assieme hanno anche partecipato alla gara a coppie, impegnate con nastro e palla, dove hanno ottenuto la medaglia d’argento. Ultima RSgirl in gara Chiara Sinacori, nella categoria senior, dove è risultata prima al nastro e quarta alle clavette.

“Le nostre atlete hanno effettuato delle ottime performances – affermano la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Arianna Prete che hanno accompagnato le ginnaste in gara – nonostante l’avvicinamento alle gare sia stato piuttosto difficoltoso a causa dell’indisponibilità della nostra abituale sede di allenamento (il palazzetto dello sport di Candelo) da più di un mese; la reazione delle ragazze è stata molto positiva a dimostrazione di ottima tenuta mentale oltre alla buona preparazione tecnica. Questo ci fa ben sperare per la prosecuzione della stagione – concludono le tecniche – la base su cui lavorare è buona per cui, con la dovuta applicazione, le atlete non potranno che migliorare e mirare a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate”. Prossimi appuntamenti per la Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono, in settimana, la partenza dei corsi di avvicinamento alla Ritmica presso il palazzetto dello sport di Candelo, la partecipazione alla prova del campionato individuale LC che si disputerà nuovamente al Palapajetta e la presenza alla Festa di San Michele a Vigliano.