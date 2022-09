Campionati del Mondo di nuoto pinnato di scena a Viverone

Stanno per prendere il via i Campionati del Mondo di nuoto pinnato in acque libere, che per il primo anno si svolgeranno a Viverone, dal 12 al 16 settembre. In veste azzurra, per il settore giovanile, anche due atlete e un allenatore dello Sport Club Pralino: Giulia Cerchi, specialità pinne, Giorgia Destefani, specialità monopinna e Emiliano Zanella Tecnico Azzurro.

Giorgia, da un anno oramai stella della nazionale giovanile, ci dice “Spero di fare bene nonostante le distanze non siano le mie specialità”; infatti l'atleta è specialista nella velocità e nelle gare in vasca, mentre a questo campionato dovrà affrontare la 150 metri ad eliminazione, 1km monopinna e la 4x150 mista a cui prenderà parte anche la compagna Giulia, che, proprio come la compagna, ribadisce “anche per me non sono le mie distante, ma cercherò di fare il meglio possibile”. L’allenatore Emiliano è soddisfatto delle convoche delle proprie ragazze “è un successo portarle ad un mondiale di fondo nonostante non siano specialiste, vuol dire che lavoriamo bene.”

Convocato come tecnico azzurro seguirà i ragazzi della nazionale, giovanile e assoluta, in questo campionato nelle nostre acque: “contento di far parte di questa delegazione, di stare a contatto con atleti azzurri giovani alle prime esperienze e con atleti più esperti, tra cui anche qualche campione del mondo”. Grandi assenti le delegazioni della Russia e dell’Ucraina, le due nazioni più forti nel mondo del nuoto pinnato, il che dà buone prospettive di medaglie alla delegazione azzurra.