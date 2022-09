A Biella l’evento “Volley sotto il Mucrone”

Questa mattina, lunedì 12 settembre 2022, è stato presentato l’evento “Volley sotto il Mucrone”, nella Sala Consiliare del Comune di Biella. Il torneo organizzato dalla società Scuola Pallavolo Biellese con il patrocinio del Comune di Biella e della Provincia di Biella. Si tratta di un’occasione più unica che rara per il territorio biellese, infatti quattro tra le squadre più forti d’Italia e del mondo si sfideranno in un quadrangolare pieno di campioni. Le squadre presenti saranno Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.

Giusi Cenedese ha commentato così il torneo: “Volley sotto il Mucrone è per me un'opportunità che Biella si merita, perché è una città piccola ma con un cuore sportivo enorme. È un'opportunità che i nostri ragazzi della SPB si meritano, perché sono il nostro motore e vogliamo che vedano dove l'impegno, la dedizione e la passione possono portarli. È un’opportunità che tutti i pallavolisti del territorio si meritano, perché la Serie A è il sogno di ognuno di loro e vogliamo viverlo da vicino per un week-end, perché anche i più grandi nostalgici meritano di vedere di nuovo la pallavolo maschile di alto livello a Biella. Io credo e spero che questo non sia solamente una piccola grande follia di un week end, quanto piuttosto un trampolino di lancio per dare al territorio l’impulso e la fiducia necessari per essere sempre più portavoce dello sport di alto livello e della sana, inimitabile passione che porta a raggiungerlo. Vi aspetto numerosi al PalaForum per quello che, non ho dubbi, sarà un fine settimana che ci farà brillare gli occhi.”

“Da tempo Biella è una città viva, con tante iniziative – dice il sindaco Claudio Corradino -. In più la pallavolo può contare, sia nel settore maschile, sia in quello femminile, su due ottime società. Dopo un’estate ricca di tanti avvenimenti, culturali e sportivi, ora l’autunno ci porta un evento incredibile come ‘Volley sotto il Mucrone”.

Avremo quattro grandi squadre a pochi giorni dalla straordinaria vittoria del Mondiale: un traino per i nostri giovani, perché praticare sport è fondamentale. Il Comune sarà sempre in prima fila e mi complimento con gli organizzatori che hanno voluto questo evento.” Alle parole del primo cittadino hanno fatto eco quelle dell’assessore allo sport, nonché vicesindaco Giacomo Moscarola: “Innanzitutto voglio ringraziare Giusi Cenedese e tutto lo staff della Scuola Pallavolo Biellese perché soltanto pensare un evento di questo calibro era difficile, mentre loro sono addirittura riusciti a organizzarlo. Senza dubbio questo è l’evento sportivo dell’anno. Avere nel Biellese, pochi giorni prima del via del campionato e subito dopo il trionfo iridato, che mancava da oltre vent’anni, il top dei team italiani, nelle cui fila militano ben sette azzurri che si sono messi la medaglia d’oro al collo, darà grande impulso anche al turismo e farà conoscere, una volta in più, la nostra città. Vediamo se riusciamo a regalare agli appassionati di pallavolo una nuova serata di ‘Campioni sotto le stelle’: intanto ci tengo ancora a sottolineare come la SPB sia una società top sotto tanti aspetti, non per ultimo si segnala come ottimo utilizzatore del PalaPajetta”.