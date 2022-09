Elezioni 2022, proseguono gli incontri di Fratelli d'Italia nel Biellese: ecco dove sarà Delmastro

Proseguono gli appuntamenti sul territorio di Fratelli d'Italia. Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini informa che l’On. Andrea Delmastro delle Vedove, candidato per Fratelli D’Italia nel collegio uninominale Biella - Vercelli incontrerà i cittadini al: Gazebo al mercato di Vigliano B.semartedì 13 settembre , dalle ore 09:00 alle 12:00; Gazebo a Biella in via Italia - fronte Municipio, sabato 17 settembre , dalle ore 09:00 alle 18:00; Gazebo a Biella in via Lamarmora -fronte ATL - domenica 18 settembre , dalle ore 09:00 alle 19:00; Aperitivo a Cossato al bar Mazzini , via Mazzini 55, venerdì 16 settembre, ore 18:00; Aperitivo a Zumaglia al bar La Cavaiasca, via Roma 19, sabato 17 settembre, ore 18:00.