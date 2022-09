Elezioni 2022, Pier Luigi Bersani verrà a Biella

Pierluigi Bersani, fondatore di Articolo 1, parteciperà alla campagna elettorale in Piemonte 2 con due iniziative in programma il prossimo mercoledì 14 settembre: alle ore 18.15 sarà a Vercelli in piazza Cavour e alle 21 a Biella a Palazzo Boglietti in via Felice Piacenza.

In questi due incontri pubblici Bersani sarà accompagnato da Federico Fornaro, capolista alla Camera della lista PD Italia Democratica e Progressista; Enrico Borghi capolista al Senato e da Mariella Moccia candidata al collegio uninominale di Biella e Vercelli.