Elezioni 2022, a Cossato arriva il ministro Orlando

L’appuntamento è a Villa Ranzoni a pochi passi da dove si svolge la Festa di Partito nel Mercato Coperto. L’occasione è la campagna elettorale che tra quindici giorni vedrà il suo epilogo e i big si spostano sul territorio per incontrare simpatizzanti e struttura di partito.

E così la domenica pomeriggio vede la presenza del Ministro Andrea Orlando pronto a rispondere alle domande dei militanti. Accolto dalla segreteria provinciale del Pd con in testa Rinaldo Chiola anche candidato alle elezioni e da Rita De Lima, Wilmer Ronzani, Michelangelo Valenti, dal Presidente della Provincia Emanuele Ramella. Il format prevede non un comizio vero e proprio ma tutta una serie di domande aperte su alcuni temi cavallo di battaglia del PD. Lavoro, Job Acts, Salario Minimo, Tassazione extraprofitti argomenti che interessano e appassionano i presenti che ascoltano con molta attenzione le parole del Ministro.

C’è tempo anche per una frecciata per gli ex alleati, su Renzi molto ironica e pungente, più dispiaciuta nei confronti di Conte a cui contesta di aver voluto chiudere anzitempo l’esperienza Draghi, mentre un posticipo della crisi avrebbe potuto portare a soluzioni migliori in ambito legislativo sul mondo del lavoro. Dopo l’incontro ci è spostati poi nella sede della festa dove la convivialità l’ha fatta da padrone