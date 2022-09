ZDHC Foundation alla 58a edizione di Filo

ZDHC Foundation è protagonista di uno dei “Dialoghi di Confronto” della 58a edizione di Filo, con il talk dal titolo: “ZDHC Roadmap to Zero: implementazione e innovazione”.

L’appuntamento è a Allianz MiCo-Milano, Networking Area di Filo giovedì 15 settembre 2022, alle ore 12

Vi partecipano: Elisa Gavazza, ZDHC Foundation - Southern European Regional Director; Marta Simonetti, Environmental and Sustainability Manager di Albini group; Nicola Mattassoglio, Direttore di Produzione, Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

ZDHC è un'organizzazione multi-stakeholder che riunisce oltre 170 aziende provenienti da tutto il settore tessile-abbigliamento. Il suo programma Roadmap to Zero è stato studiato per guidare l'industria della moda nel processo di eliminazione delle sostanze chimiche dannose dalla sua catena di approvvigionamento globale, creando le basi per una produzione più sostenibile al fine di proteggere i lavoratori, i consumatori e gli ecosistemi del nostro pianeta. ZDHC è presente alla 58a edizione di Filo con un proprio stand all’interno dell’Area Servizi.

La 58a edizione di Filo si svolge il 14 e 15 settembre 2022 a Allianz MiCo – Milano (via Gattamelata 5).