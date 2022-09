Tutto pronto a Salussola per la Cena dei Bolliti, in programma il prossimo 17 settembre, nei locali del salone Polivalente. A partire dalle 19.30 adulti e bambini potranno assaggiare i deliziosi piatti preparati con cura dai volontari della Pro Loco di Salussola. Per info: 328.4853649.