CNA Piemonte, caro bellette: "Bene ha fatto la Regione a chiedere al Governo aiuti per famiglie e imprese"

CNA Piemonte condivide l’azione della Regione di inviare al Governo un documento programmatico per aiutare famiglie e imprese sul caro bollette. Come dichiarato nelle interviste a Repubblica del 27 agosto e La Stampa del 29 agosto, molto di quanto contenuto nelle proposte della Regione è parte del manifesto programmatico della CNA.

Il segretario di CNA Piemonte Delio Zanzottera ha commentato: "Ringraziamo la Regione per aver ascoltato le richieste presentate con il manifesto delle proposte di Cna che abbiamo diffuso in agosto. Nello specifico le richieste di CNA alla politica sulla sburocratizzazione e sull'autoproduzione di energia attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle imprese. Crediamo in questa misura che oltre a permettere il sostentamento delle imprese grazie al forte impatto sui consumi di energia i cui costi oggi stanno mettendo in ginocchio migliaia di imprese e le relative filiere, favorirebbe il salto verso la decarbonizzazione della piccola impresa e darebbe una importante spinta al processo di transizione ecologica con l’uso delle fonti rinnovabili. Il fatto che abbia trovato il favore della giunta regionale, del presidente Cirio e dell'assessore alle attività produttive Andrea Tronzano è un segnale importante e di forte attenzione verso le piccole imprese che oggi sono messe duramente alla prova dall'ennesimo shock. La proposta fatta al governo e ai partiti in vista delle elezioni del 25 settembre da CNA e dalla Regione Piemonte potrebbe dare una spinta forte e immediata alla partenza di questo progetto e alla ripartenza delle imprese. Crediamo che il Piemonte con la sua forte natura manifatturiera possa essere apripista, e da questo territorio possa partire la sperimentazione con risorse regionali da estendere all'intero territorio nazionale".