Auto in fiamme alla rotonda di Costanzana

Auto in fiamme, nella mattina di lunedì, lungo la provinciale 455 all'altezza della rotonda per Costanzana.

Intorno alle 7,45 un mezzo alimentato a gasolio ha preso fuoco e, per le operazioni di soccorso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli. Nessuna persona è rimasta ferita e la squadra ha provveduto all'estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito.