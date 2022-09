Mostra ai Carabinieri una patente falsa: 32enne biellese nei guai

Una 32enne sudamericana è stata denunciata dai carabinieri di Buronzo per falsità materiale commessa da privato e guida senza patente.

La donna, dimorante in provincia di Biella, è stata fermata nei giorni scorsi dalla pattuglia della Stazione carabinieri di Buronzo e di Casanova Elvo, nella zona di Carisio. Alla richiesta di esibire la patente di guida, la donna ha consegnato una patente spagnola, in apparenza originale e autentico.

Al termine del controllo la donna è stata quindi lasciata andare. Successivamente, però, il comandante della stazione di Buronzo, insospettito dal fatto che l'automobilista fosse in Italia da diversi anni mentre il documento spagnolo era stato rilasciato pochi mesi prima, ha deciso di approfondire gli accertamenti, interessando Interpol affinché verificasse la genuinità del documento.

Dopo qualche giorno, la risposta ha permesso di fugare i dubbi, chiarendo che il documento risultava essere falso. I carabinieri della stazione di Buronzo hanno perciò richiesto all’autorità giudiziaria l’emissione di un decreto di perquisizione locale e, nella mattinata di domenica, hanno proceduto, portandosi nell’abitazione della donna in provincia di Biella ove hanno ritrovato il documento che veniva sequestrato. La 32enne sudamericana è stata deferita per falsità materiale commessa da privato, e per guida senza patente, con il conseguente sequestro del veicolo.