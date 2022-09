In 500 a “Il Biellese di corsa”

Un enorme ringraziamento a chi reso possibile "Il Biellese di corsa” dello scorso 4 settembre.

Quest’anno, con le consuete 4 partenze, si è tenuta la tredicesima edizione dell’evento podistico organizzato da Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca di Biella, e il cui ricavato è destinato alla Sezione Provinciale AISM di Biella.

I partecipanti sono stati oltre i 500: grandi, piccoli, anziani, corridori e camminatori, anche in compagnia del proprio cane, tutti con l’obiettivo di dedicare una mattinata sportiva in compagnia e in nome della solidarietà.

Come apripista ci sono stati i volontari di “Angeli in Moto”, sempre al nostro fianco in tutte le nostre iniziative.

Presente anche il maratoneta Cristian Cucco che ringraziamo per la sua presenza.

Quest’anno l’arrivo è stato presso l’Accademia della Sport di Biella dove gli storici speaker, Paolo &Paolo, hanno intrattenuto i partecipanti.

Ringraziamo tutti i sostenitori, i volontari e i partecipanti per la buona riuscita della bellissima e partecipatissima manifestazione!

In particolare: A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA, Conad Nord-Ovest per magliette, frutta per il rinfresco e x pacchi gara, BigMat Mondin Imo & Figli S.n.c. per i cappellini, Comune di Cossato, Comune di Quaregna Cerreto, Comune di Valdengo, Comune di Vigliano Biellese e Comune di Biella, A.N.A Gruppo di Chiavazza sez. Biella, A.N.A. di Valdengo, A.N.A. di Vigliano Biellese, Ass.ne Angeli in Moto, Ass.ne Ti Aiuto Io, C.R.I. Comitato di Cossato per le 2 ambulanze, G.S. Splendor Cossato, Protezione Civile Città di Biella, V.V.B. Volontari Vigliano Biellese, Allianz Plataroti Assicurazioni, Applicazioni Ortopediche Pozzato, Birra Menabrea, Bon Prix, Bottega Verde, Cà Brio, Cafè Bardot, Carpisa, Carrefour di Chiavazza, Cisalfa sport, Claire's, De Mori, F.lli Boscaro, Fotostudio Biellese, Ente Manifestazioni Biella Riva e speaker Paolo Robazza, Galleria Commerciale Bennet di Vigliano B.se, Gelateria Bertinetti, Il Gelatiere, Il Mercante di Caffè by Caffè Chicco d'Oro, Iper Gross, Lauretana, Leone Eugenio, Manuex, Mondoffice, Parafarmacia "I Giardini", Pasticceria Maniscalco-Rainero, Sellmat, Tabaccheria Edicola n.33 di Pezzini Daniele, Zurich Cagnassola Assicurazioni.

Ringraziamo ulteriormente tutti per la partecipazione: ci vediamo alla prossima quattordicesima edizione de “Il Biellese di corsa”!