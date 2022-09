Raduno di Mini a Rosazza, un successo anche le visite guidate

Domenica speciale in Valle Cervo attraversata da una sfrecciata di novità dall'aria tutta inglese. Ieri si è tenuto l’appuntamento ufficiale di Passione Mini Piemonte Club nel borgo più misterioso d'Italia: Rosazza.

L'Associazione Culturale "White Rabbit Event" ha collaborato all'organizzazione dell'evento e ha accompagnato i partecipanti in un viaggio esperienziale nel borgo, tra esoterismo, segreti templari e sedute spiritiche per vivere un’esperienza simbolica e ludica.

Un altro successo per gli organizzatori dei tour esoterici guidati a Rosazza e nel Biellese da quasi 10 anni che dichiarano: "Siamo grati di aver viaggiato tra i misteriosi simboli massonici, alla scoperta della storia del Senatore del Regno Federico Rosazza Pistolet e dell'amico, architetto e spiritista Giuseppe Maffei. Dai cavalieri templari all'ordine di San Giovanni, passando per la lotta per l'Unità d'Italia e la Giovane Italia a cui si affiliò Federico, fino alla scoperta della Via Pulchra, la via iniziatica che ognuno di noi può ancora compiere a Rosazza, questo tour ci dà ogni volta l'opportunità di rendere merito ai grandi filantropi del Biellese e non solo che resero Biella e la Valle Cervo un luogo migliore."