Tornano i Caffè del Benessere, ecco gli appuntamenti in programma

Con Settembre ritornano i Caffè del Benessere organizzati dall'Associazione ANZITUTTO in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar San Grato, Auser Biella, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, col supporto della 3Bi- Biblioteca Biomedica Biellese.

Questa edizione avrà quattro incontri che si svolgeranno presso il salone del nuovo Oratorio di Cossila San Grato in via Partigiani Valle Oropa - Biella. Nel primo incontro, giovedì 22 settembre, il dr. Giovanni Poggi, medico Fisiatra, parlerà di "Artrosi cervicale: come prevenirla e come curarla", argomento di interesse generale in quanto estremamente frequente nella popolazione, non solo anziana.

Il secondo incontro, giovedì 20 ottobre, vedrà come relatore il dr. Carlo Peruselli, Medico Cure Palliative che tratterà l'argomento altrettanto interessante e di interesse generale dal titolo "Le questioni aperte per le cure alla fine della vita". Incontro successivo giovedì 17 novembre con il dr. Bernardino Debernardi, Medico Geriatra e Presidente di Anzitutto che terrà la sua relazione su "Anziani che vivono soli: opportunità e necessità". La serie di incontri si chiuderà il 15 dicembre con l'argomento "La ricerca di informazioni attendibili e veritiere in sanità" che verrà trattato dalla dr.ssa Roberta Maoret e dal dr. Leonardo Jon Scotta, entrambi esperti in materia ed in servizio presso la 3Bi - Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese.

Dal programma emerge che tutti gli argomenti sono di attualità e di estremo interesse in quanto riguardano problemi che frequentemente anziani e loro familiari direttamente o indirettamente devono affrontare. Al termine delle relazioni che iniziano sempre alle 15 ci sarà il solito caffè o altro offerti dagli organizzatori. Gli incontri sono aperti a tutta la popolazione e non serve prenotazione.