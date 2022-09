Scuola, si riparte dopo 2 anni difficili: l'assessore Caucino in visita a Biella

Ripartire, dopo due anni difficili, con la speranza che questa sia davvero «la volta buona». Senza mascherine, senza la distanza che separa corpi e anime e che isola, lasciando, specie nei più piccoli, un vuoto incolmabile. E’ con questo spirito che l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, in rappresentanza della Regione, ha inaugurato l’anno scolastico 2022-2023 nel Biellese, visitando la «Scuola Primaria Gromo Cridis» e la «Scuola Primaria Villaggio Lamarmora».

Ad accompagnarla il sindaco di Biella, Claudio Corradino e dagli assessori comunali Gabriella Bessone e Davide Zappalà. «Il mio auspicio - ha detto Caucino - è che quest’anno si possa lavorare in un clima di ritrovata socialità e di serenità, con la speranza che il Covid resti sotto controllo».

«Credo che la scuola - conclude Caucino - debba certamente impartire le nozioni e gli insegnamenti necessari agli alunni, ma anche far sviluppare alle nuove generazioni quella capacità di analisi e quel pensiero critico non conforme che valorizza il dubbio come sprone per approfondire ogni conoscenza».