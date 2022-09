Primo giorno di scuola a Castelletto Cervo

È suonata la campanella oggi, lunedì 12 settembre, a Castelletto Cervo con gli alunni della scuola primaria emozionati e felici per il primo giorno di scuola.

Il sindaco, Omar Giletti, l'Assessora all'Istruzione Claudia Soffia, insieme ad insegnanti e dirigente scolastico, hanno celebrato questo momento con il classico saluto d’inizio anno.

Presenti anche la capogruppo di maggioranza Valentina Gregnanin e la consigliera Maria Cristina Bisco.

Queste le parole con cui il primo cittadino ha rivolto il suo augurio per questo nuovo anno scolastico: "Non smettete mai di essere curiosi, di osservare, di conoscere ciò che è stato e ciò che è, non smettete mai di domandare. La paura si vince con la conoscenza. La scuola vi insegnerà anche questo e vi preparerà alle sfide del futuro L’amministrazione comunale lavorerà a fianco delle insegnanti, pronta ad accogliere proposte, inviti e riflessioni Buon anno scolastico a tutti!”.