Persone scomparse, il Prefetto approva il Piano Provinciale per la Ricerca

In Prefettura approvato il Piano Provinciale per la Ricerca - Foto archivio newsbiella.it

Lo scorso 8 settembre il Prefetto di Biella Franca Tancredi ha approvato il Piano Provinciale per la Ricerca delle persone scomparse Edizione 2022, aggiornato agli ultimi indirizzi del Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse.

Le principali novità riguardano l'inserimento di una dettagliata check-list dei luoghi di ultimo avvistamento da compilare a cura dell'operatore che raccoglie la denuncia di scomparsa; l'istituzione di un Tavolo di coordinamento in Prefettura per i casi più complessi; l'indicazione degli strumenti a disposizione per la ricerca dei minori di età con particolare riferimento alla diffusione di immagini e notizie su vari circuiti tra cui il sito internet della Prefettura; la ricognizione delle risorse logistiche e umane a disposizione sul territorio; la previsione di meccanismi che vanno a migliorare il flusso informativo.

Il piano è attivato dalla Prefettura e sempre la Prefettura attribuisce il coordinamento tecnico ed operativo alle forze di polizia, ovvero ai vigili del fuoco, a seconda della tipologia dello scenario di ricerca.

Permane come fondamentale l'apporto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza in zone impervie ed il contributo di tutte le componenti sinergicamente impegnate nelle attività di ricerca.