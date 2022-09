Congresso AOGOI, a Biella professionisti in ambito ostetrico e ginecologico da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Biella ospiterà il Congresso AOGOI interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Si tratta di un importante momento specialistico di riflessione, scambio di competenze e confronto clinico; un incontro particolarmente ambìto, che avrà sede in città grazie agli sforzi condivisi da Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia ASLBI, e tutto il Direttivo dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, che ha accettato la candidatura biellese come sede congressuale.

“Ostetricia e Ginecologia oltre il Covid”, questo è il titolo dell’appuntamento organizzato dell’AOGOI, che si svolgerà venerdì 16 e sabato 17 settembre al Centro Congressi di Città Studi con la collaborazione di SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), AGUI (Associazione Ginecologi Universitari) e AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali). A curare il Coordinamento scientifico sarà proprio Masturzo. L’ultima edizione dell’appuntamento specialistico svoltasi a Biella risale al 2016. Il giorno prima, giovedì 15 settembre, all’Ospedale dell’ASLBI si terrà inoltre il Corso precongressuale EGEO (Ecografia nella Gestione delle Emergenze Ostetriche), con la partecipazione di docenti sia locali che provenienti da diverse importanti realtà ostetriche italiane. Il Biellese sarà perciò crocevia convegnistico e di confronto in ambito ostetrico e ginecologico del Nord Ovest italiano, con l’intervento di nomi di spicco tra i professionisti di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

«Biella sede del Congresso interregionale AOGOI è un grande onore e un importante riconoscimento da parte della comunità scientifica – commenta Masturzo – Ho candidato Biella come sede congressuale ottenendo un consenso unanime: per questo ringrazio il Direttivo AOGOI e i colleghi che hanno accettato di partecipare con entusiasmo. Si parlerà di ostetricia, di ginecologia benigna, di uroginecologia e di oncologia ginecologia. Temi molto sentiti e sui quali io e il mio gruppo all’Ospedale dell’ASLBI lavoriamo quotidianamente con dedizione e professionalità».

Il Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia biellese sottolinea: «Ricopro questo ruolo da circa un anno, periodo in cui abbiamo fatto molto, riaperto ambulatori, implementato spazi per la chirurgia uroginecologica e l’isteroscopia ambulatoriale con un’attenzione particolare al contenimento del dolore. Nonostante la nota denatalità a livello generale, abbiamo mantenuto un adeguato numero di nascite grazie al lavoro di tutto il gruppo. Operiamo in campo ginecologico benigno e oncologico utilizzando preferibilmente la via laparoscopica in accordo con le raccomandazioni e linee guida nazionali ed internazionali. È stato un anno di lavoro e di soddisfazioni, al servizio delle donne. Questo Congresso corona l’impegno continuo che abbiamo profuso ed è un bel modo di festeggiare un anno di vita biellese per me e tutta l’équipe».

Congresso interregionale AOGOI “Ostetricia e Ginecologia oltre il Covid”

Al Congresso è prevista la partecipazione di circa ottanta relatori provenienti dalle tre regioni interessate. Presidenti saranno Roberto Jura (già Direttore Ostetricia e Ginecologia nonché del Dipartimento Materno Infantile ASLBI), Livio Leo (Direttore Struttura Complessa Ginecologia Ostetricia Ospedale Beauregard, AUSL Valle d’Aosta) e Vincenzo Maritati (già Direttore Dipartimento Materno Infantile della ASL 3 Genova), mentre i presidenti onorari saranno Antonio Chiantera (già Presidente SIGO), Carlo Maria Stigliano (Segretario AOGOI) ed Elsa Viora (Presidente AOGOI). Il tema individuato per la due giorni organizzata a Biella, riprende la complessità dei percorsi attuati e ideati dai professionisti ginecologi per l’assistenza alle donne durante la pandemia, rivisti ora alla luce della fine della stessa. Le relazioni si concentreranno quindi sugli argomenti più discussi del periodo sia in campo ostetrico che ginecologico Il Convegno sarà accreditato nel Programma nazionale ECM per le figure professionali di Medico Chirurgo (discipline di Ginecologia e Ostetricia, Urologia e Medicina Generale), Biologo, Ostetrica/o e Infermiere.

Corso precongressuale EGEO

Giovedì 15 settembre il Congresso sarà preceduto da un Corso precongressuale EGEO, dedicato all’utilizzo dell’ecografia nella gestione dell’emergenza ostetrica. Si tratta di un’iniziativa che si è già svolta con edizioni in campo sia nazionale che internazionale. Responsabile scientifico dell’iniziativa Masturzo, cofondatrice del Corso insieme a Giuseppe Rizzo, Professore Ordinario di Ginecologia ed Ostetricia Università di Roma Tor Vergata, e Tullio Ghi, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Parma. Il Corso si svolgerà all’Ospedale di Biella, con una sessione pratica di simulazione ecografica in sala parto e con un’esercitazione su tracciati cardiotocografici. Nell’elenco dei docenti provenienti dall’Azienda Sanitaria biellese figurano, oltre a Masturzo, Michela Meconcelli, Coordinatrice del Personale ostetrico, Eleonora Tognato, Dirigente Medico Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pediatria, e Roberta Broglia Franchin, anestesista nuova Responsabile della Partoanalgesia.