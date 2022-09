ABIO, a Biella si scende in campo con un gazebo in via Italia

Sabato 24 settembre nelle principali piazze italiane potrete incontrare i volontari Abio e, a fronte di un contributo , ricevere un cestino di ottime pere ,simbolo della giornata.

Alle postazioni allestite in tutta Italia sarà possibile conoscere le persone che ogni giorno sostengono i bambini ricoverati in oltre 200 reparti pediatrici d’Italia, farsi raccontare la loro esperienza, scoprire cosa significa far parte di Abio. A Biella il gazebo sarà allestito in via Italia altezza Municipio / chiesa SS Trinità . Grazie al contributo di tutti, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. Abio Biella opera quotidianamente dal 1998 con i suoi volontari nel reparto di pediatria dell’ospedale, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

Abio Biella ha promosso e realizzato i progetti dei nuovi arredi e decorazioni del reparto e della sala di attesa del pronto soccorso pediatrico, donando altresì le televisioni per le camere di degenza del reparto. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto “alla scoperta del blocco operatorio: un progetto di umanizzazione a favore dei piccoli pazienti che devono subire un intervento chirurgico “, realizzato in collaborazione con la Direzione delle professioni sanitarie e con il supporto dell’URP. I bambini in attesa di intervento riceveranno un kit di accoglienza contenente un gioco e un libro, la cui lettura può agevolare la comprensione del percorso di ospedalizzazione.

Infine, i bimbi tra i 3 e gli 8 anni ,potranno accedere alla sala operatoria su delle mini Car elettriche donate da Abio : un’ulteriore forma di attenzione e presa in carico del paziente fragile ,per far sì che i momenti precedenti l’intervento , possano essere vissuti in maniera giocosa, meno traumatica , affrontati con un linguaggio comprensibile.