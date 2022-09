“Una coda infinita in Riva a Biella”, la segnalazione di una lettrice

I cartelli in Riva a Biella sono stati messi da giorni, si sapeva che ci sarebbero stati i lavori. Capisco che è un'emergenza, per cui anche se il cantiere cade proprio il primo giorno di scuola non si può fare nulla. Ma visto che era immaginabile che ci sarebbe stato più traffico, non si poteva mandare qualche agente della Polizia Locale a fare viabilità nei momenti più critici? Quando sono scesa a Biella dalla Valle Cervo questa mattina verso le 9 era il delirio. C'erano macchine che arrivavano fino al ristorante sul ponte Bardone dalla rotonda di via Serralunga. Ed era solo il primo giorno quando gli orari sono un po' diversi per tutti, non oso immaginare come sia domani. Spiace perchè noi che arriviamo dalle Valle Cervo quando ci sono questi cantieri in Riva siamo sempre penalizzati.