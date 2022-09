Tor des Geants, al via la gara VIDEO

Per alcuni è una sfida contro il cronometro e gli “avversari”, per altri contro se stessi. Quello che è certo, è che per tutti i 944 Giganti partiti questa mattina da Courmayeur è iniziato un sogno lungo un viaggio.

In due ondate – una alle 10 ed una alle 12 – ha preso il via la tredicesima edizione del TOR330 – Tor des Géants®, l’endurance trail più duro al mondo da 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello che percorre le Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta attraverso sentieri, colli, rifugi, i quattro 4000, il Parco Nazionale Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic, e tutte le emozioni della vita di montagna.Una gara unica e dai mille volti, quelli di chi, come Franco Collé e Silvia Ainhoa Trigueros Garrote, cercherà di confermare il proprio dominio, a chi cercherà di spodestare il re e la regina – da Andrea Macchi a Jonas Russi, da Lisa Borzani a Melissa Paganelli – a chi cercherà di arrivare "semplicemente" al termine di un’esperienza indimenticabile.

L’arrivo dei primi è previsto per la primissima mattinata di mercoledì 14 settembre, mentre il tempo limite di 150 ore si chiuderà sabato 17 alle 18.

Al TOR450 – Tor des Glaciers continua la cavalcata di Sebastien Raichon

Non cambia la testa della classifica del TOR450 – Tor des Glaciers, con il francese Sebastien Raichon che continua la sua cavalcata con un netto vantaggio sia sui tempi delle edizioni passate che su quelli degli inseguitori. In entrambi i casi, il nome che ritorna è quello di Luca Papi, autore di una straordinaria rimonta che lo ha portato, a Cogne, al secondo posto, con 14 minuti di vantaggio su Javier Puit.Cambia il podio anche nella classifica femminile, dove al Rifugio Chabod Marina Plavan sta prendendo il largo con oltre 45 minuti di vantaggio su Nicky Spinks e sulla new entry Sarah Hansel.