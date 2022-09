A Gaglianico va in scena il ciclismo con il 6° Trofeo Ilario Ormezzano Foto Ucab Biella

Il ciclismo è stato l’assoluto protagonista del 6° Trofeo Ilario Ormezzano, andato in scena questa mattina, 11 settembre, a Gaglianico.

L’evento, realizzato da UCAB Biella, ha visto in pista numerosi sportivi per le gare su strada e rivolte agli Esordienti. 80 gli iscritti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Alla fine Samuele Brustia ha tagliato per primo il traguardo precedendo Federico Campagnola e Luca Ferrari; nell’altra gara, invece, ha spiccato Daniele Muratore, seguito a ruota da Alberto Veglia e Filippo Carpi. Sono poi seguite le premiazioni curate dall’assessore del comune di Gaglianico Mario De Nile.