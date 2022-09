Lega Biella, ospiti alla due giorni festa il ministro Garavaglia con Molinari, Allasia e Carosso

“Il bilancio della due giorni di festa che ha segnato il ritorno del Movimento sul territorio con un evento ludico e politico si chiude con un bilancio nel complesso positivo, in un contesto in cui la Lega ha pagato in termini elettorali il senso di responsabilità dimostrato nei confronti del Paese, accettando di partecipare al Governo Draghi. Abbiamo avuto ospiti di rilievo partendo dal Segretario Piemontese e Presidente dei deputati della Lega Riccardo Molinari, il Ministro del turismo Massimo Garavaglia, il Vicepresidente della Regione Fabio Carosso e il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, con i quali abbiamo affrontato i temi di politica nazionale legati alla campagna elettorale e quelli regionali”.

A scriverlo, in una nota stampa, il commissario provinciale Michele Mosca. E aggiunge: “La Lega è da sempre un Movimento di territorio che fa politica tra la gente per questo abbiamo sofferto più di altri la pandemia e l’impossibilità di spiegare le scelte attuate ed i risultati ottenuti, ora, finalmente, terminata l’emergenza sanitaria, potremo riprendere le consuete attività che ci vedranno costantemente presenti ed avranno come primo obiettivo la realizzazione dell’autonomia che attendiamo da lungo tempo. Nel corso della festa sono stati celebrati i Congressi delle Sezioni di Mongrando e Vigliano, per la prima è stato eletto segretario Vito Colletta, membri del direttivo sono Giorgia Pollono, Giovanni Femminis, Enrico Ferrari e Stefano Bordoni. Claudio Milan è stato confermato alla guida della segreteria di Vigliano e verrà coadiuvato da Cristina Patelli e Roberto Nervosa in qualità di consiglieri. Con il rinnovo delle Segreterie di sezione, cui seguirà la Segreteria Provinciale la Lega rinnova gli organi territoriali inserendo nuove figure e giovani che in questo modo avviano un percorso per diventare classe dirigente del Movimento e affrontare le prossime sfide elettorali fissate per il 2024”.