Dal Nord Ovest – Fugge da branco di cinghiali, fungiat finisce in un pendio ripido: salvato

Questa mattina I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Porte di Pinerolo (To) , nei pressi di frazione Motta, per recuperare un cercatore di funghi caduto da un salto di rocce mentre sfuggiva da un branco di cinghiali.

L'allarme è stato lanciato dallo stesso infortunato intorno alle 11.15 senza una localizzazione precisa. Sul posto è stata inviata una squadra a terra che è riuscita a individuarlo chiamando a voce. Si trovava lungo un pendio molto ripido e impervio, aveva subito un trauma dorsale e a una spalla causato da una caduta di circa 2 metri. È stato immobilizzato e imbarellato, in seguito sono iniziate complesse manovre per estrarlo dal versante scosceso in cui era caduto. Infine, le squadre hanno raggiunto una traccia di sentiero da cui è stato possibile trasportare la barella in spalle fino all'autoambulanza con cui si è proceduto con il ricovero in ospedale.