Cadavere ritrovato in un bosco a San Mauro Torinese: è di un 41enne (foto di repertorio)

Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto ieri mattina, sabato 10 settembre, in un bosco di San Mauro Torinese, in via Croce. Si tratterebbe di un rumeno di 41 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Chivasso, che hanno messo al lavoro la squadra scientifica per i rilievi del caso. Dai primi accertamenti del medico legale, sembra che il cadavere abbia evidenti segni di caduta. Per questo le indagini si stanno allargando a un cantiere nelle vicinanze, un paio di tornanti più in alto.