Viverone, scontro quad-scooter: un ferito

Incidente stradale nella prima serata di ieri, 10 settembre, a Viverone. Stando alle prime ricostruzioni del caso due mezzi si sarebbero toccati con i rispettivi manubri durante la viabilità: coinvolti un quad condotto da un biellese di 43 anni e uno scooter con a bordo un 50enne, residente nel Vercellese.

Nel sinistro sembra che uno dei due abbia riportato una lussazione alla spalla; in breve tempo, è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.