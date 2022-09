La storia di Massimo Bonesio, investito in bicicletta due volte in tre mesi - Foto archivio newsbiella.it

E' stato investito due volte mentre era in bicicletta negli ultimi 3 mesi, riportando fortunatamente solo qualche acciacco, ma con due biciclette buttate e danni per quasi 10 mila euro.

Questa la storia di Massimo Bonesio, 52 anni, e da 30 appassionato ciclista, che racconta gli episodi a Newsbiella.it.

“Il primo incidente – dice Bonesio – è successo all'inizio di giugno nella rotonda di via Bertodano a Biella. Io provenivo da via Trento, mi sono immesso nella rotonda dando precedenza alla mia sinistra, e sono stato investito da un automobilista che proveniva da destra, dalla rotonda via-Carso-via Cernaia. Sono rimasto in piedi e non ho avuto nessuna lesione ma la bicicletta , del valore di 4mila euro, è stata distrutta e poi demolita. Sono stato poi fortunatamente risarcito dall'assicurazione dell'investitore che è stato molto gentile chiamandomi spesso nei giorni successivi all'incidente”.

Il secondo episodio è successo nella prima mattina di giovedì 8 settembre, quando Bonesio, che abita a Tavigliano, a bordo della sua bicicletta a pedalata assistita, stava andando a lavorare a Gaglianico.

“Vado al lavoro in bicicletta ogni giorno perchè credo anche questa è mobilità sostenibile. – precisa Bonesio – Giovedì mattina, provenendo da Andorno, sono entrato nella rotonda del ristorante Peo. Con la coda dell'occhio ho visto questa auto, proveniente dalla provinciale, che rallentava: sembrava si fermasse, invece ha proseguito e mi ha investito. Io sono caduto riportando un ematoma al braccio ed una contusione alla spalla. La bici, che vale 5500 euro, è da buttare perchè ci è passato sopra”.

In entrambi gli incidenti, gli automobilisti, scendendo dall'auto, si sono giustificati dicendo: “Non ti ho visto, mi dispiace”. Frase che, secondo le statistiche, viene pronunciata nell'80% di questi casi.

Per questo motivo, Massimo Bonesio lancia un appello agli automobilisti: “Noi ciclisti siamo la parte debole e sempre a rischio perchè ho provato che, da parte vostra, c'è un alto tasso di disattenzione che causa incidenti. Quindi vi chiedo, a nome di tutti i ciclisti, di fare più attenzione e guidare con prudenza, specialmente nell'attraversamento delle rotonde!”