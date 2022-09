Biella, spunta un capriolo lungo la strada per il Ponte della Tangenziale: investito in pieno (foto di repertorio)

Spunta un capriolo in mezzo alla strada ma l’auto non riesce a evitare lo scontro. Il sinistro si è verificato ieri, 10 settembre, a Biella, in Corso Lago Maggiore, in prossimità del Ponte della Tangenziale. Nell’impatto il mezzo avrebbe riportato alcuni danni; l’animale, invece, è riuscito a fuggire nella boscaglia.