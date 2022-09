Raduno di Mini, partenza da I Faggi di Biella (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Ha preso il via questa mattina, 11 settembre, il raduno delle Mini. 41 i mezzi presenti, in partenza dal Club I Faggi di Biella, con arrivo al Circolo di Rosazza. Molti gli appassionati presenti, giunti da ogni parte del Piemonte per conoscere le colline e le bellezze del nostro territorio.