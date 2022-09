Biella, domani il ritorno in classe. Scuole con orari diversi la prima settimana, ecco quali

Ci siamo. Il conto alla rovescia è finito e domani si ricomincia. Saranno in tutto 18.549 gli studenti che riprenderanno nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, purtroppo ancora in calo rispetto all'anno prima quando erano 18.924. E gli istituti comprensivi del capoluogo osserveranno orari diversi delle lezioni.

Al comprensivo San Francesco le prime due settimane di scuola, da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022, le lezioni si svolgeranno per tutti gli ordini (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con orario antimeridiano senza il servizio mensa.

Nel dettaglio, SCUOLE DELL’INFANZIA (tutte da lunedì a venerdì 7:30 alle 12:30);

SCUOLA PRIMARIA CRIDIS – VERNATO (da lunedì a venerdì dalle 7:50 alle 12:20); SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI – VANDORNO (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:10 alle 12:30, mercoledì e venerdì dalle 8:10 alle 12:10); SCUOLA PRIMARIA MICCA – PIANO (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:15 alle 12:30, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 12:15); SCUOLA PRIMARIA EX REDENTORISTI – COSSILA SAN GIOVANNI (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:10 alle 12:30, mercoledì e venerdì 8:10 alle 12:10); SCUOLA PRIMARIA NEGRI – PIAZZO (lunedì, martedì e giovedì dalle 8:00 alle 12:20, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 12:00).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN FRANCESCO D’ASSISI – CENTRO (da lunedì a venerdì dalle 7:55 alle 12:55).

All'istituto Comprensivo Biella 2 fino a venerdì 16 settembre la scuola rispetterà il seguente orario antimeridiano. Scuola Infanzia: tutte entrata Ore 7:30 – 9:00 Uscita Ore 11:30 – 12:00 Bambini Di Tre Anni Uscita Ore 12:00 – 12:30 Bambini Di Quattro E Cinque Anni;

Scuola Primaria “DE Amicis” Entrata Ore 8:30 - Uscita Ore 12:30; Scuola Primaria “XXV Aprile” Entrata Ore 8:15 - Uscita Ore 12:15; Scuola Primaria Pavignano Entrata Ore 8:15 - Uscita Ore 12:15;

Scuola Secondaria Di Chiavazza Partenza Chiavazza Ore 8:00 Arrivo Alla Cridis 8:15 - Rientro Partenza Alla Cridis Ore 13:15​​​​​​​ Arrivo A Chiavazza Ore 13:30.

Al comprensivo Biella 3, al Borgo Nuovo le CLASSI PRIME: Solo al mattino la prima settimana dal 12/09/2022 al 16/09/2022, Dalle ore 08.15 alle ore 13.00 Lunedì e Martedì, Dalle ore 08.15 alle ore 12.45 il Mercoledì Giovedì e Venerdì. CLASSI 2/3/4/5 dal 12/09/2022 Dalle ore 08.15 alle ore 16.15 Lunedì e Martedì, Dalle ore 08.15 alle ore 12.45 il Mercoledì Giovedì e Venerdì.

Alla PRIMARIA COLLODI - lunedi' l'ingresso sarà previsto su via Zara per tutte le classi alle ore 8:00 ( sono superati, come da indicazioni ministeriali, gli ingressi scaglionati) - tutte le classi, salvo la classe 1^, inizieranno già da lunedi' 12 con orario 8:00 -16:00, compreso il servizio mensa comunale*(se iscritti) - la classe 1^ inizierà la prima settimana con orario esclusivamente a.m. (lun. e mart. 8:00-12:45 e merc.,giov,.ven. 8:00-12:30); a partire da lunedi' 19 sarà attivo l'orario a pieno regime con il servizio mensa - la mensa torna ad essere svolta nei saloni destinati ad essa e non piu' nelle singole classi.

Alla PRIMARIA VILLAGGIO LAMARMORA -CLASSI PRIME Solo al mattino la prima settimana dal 12/09/2022 al 16/09/2022 Dalle ore 08.10 alle ore 12.10 dal Lunedì a Venerdì -CLASSI 2/3/4/5 da Lunedì 12/09/2022 Dalle ore 08.10 alle ore 12.10 servizio mensa. Dalle ore 13.40 alle ore 16.10 dal Lunedì a Venerdì.

Nelle medie non ci sarà il servizio mensa nella prima settimana.