Piazza Lombardia al Villaggio La Marmora a Biella trascurata, la segnalazione di un lettore, FOTO

E' una situazione che purtroppo ormai va avanti da tempo e a noi che abitiamo nelle vicinanze ci intristisce. Ci sono aiuole in piazza Lombardia al Villaggio La Marmora a Biella che non sembrano più tali ma parchi incolti, piante che necessiterebbero di una bella decisa sfoltatina e sentieri dove l'erba cresce liberamente. In alcuni marciapiedi ormai è impossibile camminare, si è obbligati a scendere sulla strada. Chiediamo che il Comune o chi di competenza possa venire a porre rimedio a questo brutto biglietto da visita per il nostro quartiere.