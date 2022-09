In 350 alla partenza della 42° edizione de La Stracada, FOTO e VIDEO

In 350 alla partenza della 42° edizione de La Stracada

Al via questa sera sabato 10 settembre allo Stadio La Marmora Pozzo a una nuova edizione de La Stracada, la marcia a passo libero non competitiva di 10 km, il cui ricavato sarà devoluto a "La Persona al Centro" Consultorio Familiare, giunta questo anno alla 42° edizione.

In 350 si sono presentati alla partenza all'insegna della solidarietà. Sportivi, ma anche tanti amici come ogni anno dimostrano di credere in questo grande progetto che al termine prevede una buona spaghettata e le premiazioni.

Per quanto riguarda i trofei che verranno assegnati, le attribuzioni sono le seguenti: Città di Biella; Rotary Club Biella; Barbara Metallo; Riccardo Gagni e Roberto Bertotto; Trofeo Società Sportiva e ricchi premi ad estrazione per tutti i partecipanti.