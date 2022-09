Benna-Albissola, tutti al mare in bici da corsa

Diciotto anni fa un gruppo di 7-8 amici decisero di fare un giro al mare in bicicletta da corsa accompagnati da mogli ed altri amici in macchina.

Il giro partì da Benna ed arrivò ad Albissola, in Liguria, e, da allora, è diventato un appuntamento fisso, come spiega Maurizio Maffeo, uno di quei 7-8 amici e titolare di Maffeo Ciclismo a Benna: “La Benna-Albissola è un'idea nata tra amici ed un giro al mare in bici. Il primo anno eravamo 7-8, l'anno dopo già 20-25 e, negli anni, abbiamo poi organizzato un pullman per gli accompagnatori ed il rientro. L'abbiamo sempre fatta, anche nel primo anno di covid 2020 con 10-12 persone”.

Maurizio Maffeo spiega perchè si arriva ad Albissola: “Albissola è stata scelta a caso, ma ha il vantaggio che si arriva in discesa e non si fanno tratti dell'Aurelia, sempre molto trafficata. Inoltre ad Albissola, dopo tanti anni, conosciamo spiaggia, punti docce, ristorante, parcheggi, fermata del pullman".

Questo il programma ed il percorso della 18° Benna- Albissola, che si terrà domenica 18 settembre.

“Il ritrovo è alle 6 al mio negozio, – dice Maffeo – partenza alle 7 in gruppi di amici di 10 persone al massimo. Fino ad ora gli iscritti sono una settantina. A tutti daremo una traccia del percorso che quest'anno passa per Trino, Moncalvo, attraversa il Monferrato fino ad Acqui Terme, prosegue per la strada del Sassello e poi scollina a Giove Ligure. I primi arriveranno verso le 15-16 gli ultimi verso le 17-18. Gli accompagnatori, fino ad ora 15, viaggeranno in pullman che partirà da Benna alle 8. Arrivati tutti ad Albissola passeremo quello che resta della giornata al mare, ceneremo al ristorante e poi torneremo in pullman con partenza verso le 21-21:30".

Chi volesse ancora aggregarsi trova tutte le informazioni al link https://www.maffeociclismo.it/benna-albisola-2/ .