A Gaglianico domani si corre per il 6° Trofeo Ilario Ormezzano

Giornata all'insegna dello sport domani domenica 11 settembre a Gaglianico, dove l'Ucab ha organizzato il 6° Trofeo Ilario Ormezzano. Un'ottantina gli iscritti alcuni dei quali provengono anche dalla Lombardia e dalla Liguria.

Il ritrovo è in Via Napoli c/o Centro Sportivo Comunale alle 07,30. Si correrà lungo un tragitto di KM:46,000 in falsopiano da ripetere 10 volte.

Queste le vie tra Gaglianico e Sandigliano. A Gaglianico: Via Napoli, Via Roma, Via C. Cavour, Via Mameli, Via Cairoli, Via Candelo, Via Casale; a Sandigliano: Via Casale, Via Marconi. Gaglianico: Via Marconi, Via Alighieri, Via Fiorina, Via Napoli.

Due le partenze: da Gaglianico alle 9,30 per gli esordienti al 1° anno e alle 10,30 per gli esordienti al 2° anno. Correranno anche le donne e le allieve.

Il primo arrivo è previsto intorno alle 11,40.

Gli iscritti