Insalata di pollo con le mele: la ricetta del Meleto di Cascina Imperolo

La mela, regina del Meleto di Cascina Imperolo, è pronta per essere gustata in una nuova ricetta fresca e adatta alla stagione: l'insalata di pollo.

Gli ingredienti? Pollo, la regina mela naturalmente, melagrana, olio extravergine d’oliva, rucola, sale, pepe e aceto di mele.

Vediamo ora insieme come preparare questo delizioso piatto. Prima di tutto, per preparare l’insalata di pollo e mele iniziamo occupandoci del pollo. Tagliamo a striscioline di 1cm il petto di pollo, lo adagiamo in una pirofila e lo lasciamo marinare con olio pepe e sale per il tempo necessario a preparare l’insalatina.

A questo punto prendiamo la rucola: la laviamo e la facciamo asciugare per bene. Nel frattempo sgraniamo la melagrana e teniamo da parte i chicchi. Laviamo e tagliamo a fettine le rossissime mele Gala.

A questo punto occupiamoci della cottura del pollo: scaldiamo una piastra e, quando sarà ben calda, adagiamo le striscioline di pollo. Procediamo alla cottura per 4-5 minuti, irrorandolo con il liquido di marinatura, fin quando il pollo sarà ben cotto.

Ora non rimane che comporre l’insalata: in una ciotola versate la rucola, i chicchi di melagrana, il pollo e le fettine di mela. Condiamo con Olio extravergine d’oliva, sale, pepe e aceto di mele.

Leggera e semplice da realizzare, possiamo variare la ricetta con tanti altri ingredienti stuzzicanti come gherigli di noci o scaglie di grana.

E buon appetito!