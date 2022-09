Per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stata una giornata impegnativa con 15 interventi effettuati nelle montagne della regione

Nel corso della giornata sono stati lanciati altri due allarmi dal territorio di Alagna Valsesia. Il primo da un escursionista bloccato alla Capanna Gugliermina da un dolore atraumatico a un arto inferiore. A causa di condizioni meteo negative, una squadra mista del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è stata elitrasportata 400 metri di dislivello a valle del bivacco e ha raggiunto l'infortunato a piedi. Purtroppo non è stato possibile evacuarlo né via terra, né via cielo, per cui l'intera comitiva trascorrerà la notte nella Capanna in attesa di condizioni migliori, presumibilmente domani. Una situazione analoga alla Capanna Resegotti da cui ha chiamato un gruppo di 4 escursionisti affermando di non essere in grado di scendere a valle. Sono illesi e attrezzati per trascorrere la notte nel bivacco, per cui è stato consigliato loro di attendere un miglioramento delle condizioni meteo per un recupero tramite elicottero presumibilmente domani mattina.