Truffe nel Biellese, lancia l'allarme il sindaco Gelone: “Attenzione, passaparola e chiamare il 112”

È allerta massima sul fronte delle truffe. Nelle scorse ore, il sindaco di Candelo ha posto l'accento sul fenomeno criminale presente, da qualche tempo, nel Biellese: “Sul territorio si segnalano casi di persone anziane che hanno ricevuto approcci telefonici da soggetti che si qualificano come parenti e che chiedono soldi per pagare delle multe, oppure ancora telefonate che cercano di allarmare le vittime per presunti incidenti capitati a persone care – scrive il primo cittadino - Non consegnate per nessun motivo denaro a sconosciuti né tantomeno aprite loro la porta, chiedete informazioni a chi vi vuole bene e chiamate i numeri di emergenza per le segnalazioni. Il passaparola può aiutare a prevenire e ad evitare situazioni difficili per persone già fragili, vittime di truffatori senza scrupoli che si approfittano dei più deboli. Stiamo vicini, facciamo comunità, restiamo uniti e solidali”.