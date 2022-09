Si finge un nipote ricoverato in ospedale e chiede soldi. Ma tre anziane non cadono nel tranello (foto di repertorio)

Si spacciano per parenti, o conoscenti, finiti in ospedale per spillare qualche soldo a qualche anziana. Ma non cadono nel tranello e avvisano per tempo le forze dell’ordine.

Sono stati tre i tentativi di truffa andati a vuoto nella giornata di ieri, 9 settembre, nei comuni di Candelo, Brusnengo e Coggiola: nel mirino dei malintenzionati tre donne di 88, 83 e 79 anni, contattate al telefono da un uomo che si è spacciato per un nipote ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale, o per una grave e improvvisa malattia. In un caso, perfino in un consulente assunto dal figlio.

La richiesta sempre la stessa: preziosi o denaro, con richieste che possono sfiorare anche i 1.500 euro. Ma in tutti e tre i casi le signore non si sono fatte ingannare: infatti, hanno immediatamente riattaccato la cornetta e contattato immediatamente familiari e Carabinieri raccontando quanto avvenuto. Sugli episodi indagano i militari dell’Arma.